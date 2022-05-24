С начала 2022 года в Кузбассе Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области- Кузбассу проведено 22 профилактических визита в отношении хозяйствующих субъектов в области: безопасного применения пестицидов и агрохимикатов , обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, а также в рамках осуществления Федерального государственного земельного контроля.

Профилактические визиты проводятся в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При проведении профилактических визитов контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, к принадлежащим им объектам государственного надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта государственного надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе визитов осуществлено консультирование по вопросам проведения мероприятий по государственному контролю в отношении контролируемых лиц и применения мер административной ответственности за нарушения требований законодательства, а контролируемыми лицами предоставлены сведения, позволяющие присвоить категории риска объектам контроля.

По результатам профилактических визитов, сведений о том, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, не установлено