Новости Кузбасса

Сотрудниками ветеринарного отдела Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) с начала года проведены 32 внеплановые проверки по исполнению предписаний и предписаний-требований, выданных в период 2019 - 2020 гг. юридическим и физическим лицам. Проверки по исполнению предписаний в 2020 году не проводились в связи с ограничениями, введенными из-за короновируса и были перенесены на 2021 год. Несмотря на пандемию 23 предписания исполнены в полном объеме. Девяти хозсубъектам были выданы новые предписания на 2021 -2022 гг.

Среди часто встречающихся пунктов в предписании, выданных юридическим лицам является отсутствие сплошного ограждения предприятия, а также отсутствие дезинфицирующих ковриков на входе в животноводческие помещения. Предписания - требования физическим лицам выдаются при выезде по заданию, на основании обращения, поступившего в Управление. В предписании- требовании, как правило, необходимо провести идентификацию животных, принадлежащих физическому лицу, а также провести обязательные профилактические мероприятия и диагностические исследования согласно плану противоэпизоотических мероприятий.

Некоторые предприятия, осуществляющие содержание крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации не были информированы о вступлении с 1 января 2021г новых ветеринарных правил по содержанию крупного рогатого скота.

Сотрудники Управления напоминают о том, что не исполнения предписания или предписания-требования в установленный срок ведет к административной ответственности.