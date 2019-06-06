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О проверках предприятий общественного питания.

В мае текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены внеплановые выездные проверки в отношении двух предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность в г. Кемерово. По результатам проверок на хранении обнаружена продукция животного происхождения (тушки перепелов, рулька свиная и крылья куриные) без маркировочных ярлыков. Отсутствие маркировок на продукции не дает возможности установить производителя, условия и срок хранения, дату выработки.

Также установлено, что на предприятиях не ведется должным образом контроль при получении продукции, что подтверждается отсутствием ветеринарных сопроводительных документов.

За нарушения ветеринарного законодательства РФ и несоблюдение требований технических регламентов Таможенного Союза в отношении юридических лиц и ответственных за соблюдение законодательства в области ветеринарии и технического регулирования должностных лиц составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 и 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Указанная продукция общим весом 79,8 кг направлена на уничтожение.

Общество
kuzbassnews.ru
06/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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