О проверке администрации Большебарандатского сельского поселения

Два огромных БелАЗа станут частью суперсцены концерта «Герои мирового рока» в Кемерове Как рассказал VSE42.Ru представитель ЗАО "Стройсервис", являющейся организатором...

Прокуратура оштрафовала кемеровских чиновников за равнодушие Прокуратура уличила двух представителей администрации Кемерова в нарушениях. Так, два местных...

Сергей Когогин встретился с губернатором Кемеровской области В администрации Кемеровской области прошла встреча губернатора Сергея Цивилёва с генеральным...