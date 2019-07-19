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О проверке администрации Большебарандатского сельского поселения


В ходе плановой проверки в отношении администрации Большебарандатского сельского поселения специалистом отдела земельного надзора нарушения земельного законодательства Российской Федерации не выявлены. Земельные участки сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общей площадью 1253 га, находящиеся в муниципальной собственности поселения, используются для производства сельскохозяйственной продукции индивидуальными предпринимателями Орловым И.М и Куприяновым А.М. на праве аренды.

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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