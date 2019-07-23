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О проверки ООО «Чебулинское»

 

Специалистом отдела земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Чебулинское». В ходе проверки установлено, что юридическое лицо осуществляет производство сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов и агрохимикатов. С целью определения фактических агрохимических и химико-токсикологических показателей земель сельскохозяйственного назначения, используемых для сельскохозяйственного производства ООО «Чебулинское», на земельных участках были отобраны и направлены на исследования в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» почвенные образцы. По результатам исследования в отобранных образцах установлено превышение предельно допустимой концентрации тяжелых металлов : свинца, кадмия, мышьяка. Отмечено снижение плодородия по сравнению с фоновыми образцами.

По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Чебулинское был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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