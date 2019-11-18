О работе отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте

За 10 месяцев этого года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведено ветеринарное оформление и отправлено на экспорт:

- 61 партия молока и молочной продукции весом 662 тонны в Монголию и Китай;

- 6 партий сырья животного происхождения весом 81 тонна 700 кг в Гонконг и Китай;

- 1 партия рыбы сушено-вяленой 0,92 тонны в Монголию;

- 1 партия яйца куриного пищевого 302,2 тысяч штук в Монголию.

Оформлены международные сертификаты на вывоз 125 животных-компаньонов (кошки, собаки, морская свинка) в Абхазию, Украину, Монголию, Южную Корею, США, Ливан и страны Евросоюза.

Проведено ветеринарное оформление и пограничный досмотр в отношении продуктов животноводства, ввезенных на территорию региона, а именно: 16 партий кормов и кормовых добавок из Германии весом 336 тонн; 1 партия суточных цыплят из Германии в количестве 34 тысячи 160 голов; 1 партия племенного крупного рогатого скота (КРС) из Германии 132 головы, а также 3-х голов животных-компаньонов (собаки) из Германии и Кубы.

В ходе пограничного ветеринарного досмотра продукции и животных нарушений не установлено.