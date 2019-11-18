Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О работе отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте

За 10 месяцев этого года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведено ветеринарное оформление и отправлено на экспорт:

- 61 партия молока и молочной продукции весом 662 тонны в Монголию и Китай;

- 6 партий сырья животного происхождения весом 81 тонна 700 кг в Гонконг и Китай;

- 1 партия рыбы сушено-вяленой 0,92 тонны в Монголию;

- 1 партия яйца куриного пищевого 302,2 тысяч штук в Монголию.

Оформлены международные сертификаты на вывоз 125 животных-компаньонов (кошки, собаки, морская свинка) в Абхазию, Украину, Монголию, Южную Корею, США, Ливан и страны Евросоюза.

Проведено ветеринарное оформление и пограничный досмотр в отношении продуктов животноводства, ввезенных на территорию региона, а именно: 16 партий кормов и кормовых добавок из Германии весом 336 тонн; 1 партия суточных цыплят из Германии в количестве 34 тысячи 160 голов; 1 партия племенного крупного рогатого скота (КРС) из Германии 132 головы, а также 3-х голов животных-компаньонов (собаки) из Германии и Кубы.

 

В ходе пограничного ветеринарного досмотра продукции и животных нарушений не установлено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/11/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сироте Игорю Горланову дали квартиру
Горланов планирует контролировать процесс предоставления жилья другим сиротам. Обмолвившись, что...
Новокузнечанка обратила внимание на плачевное состояние больницы
Жительница города Новокузнецк опубликовала в соцсетях фотографии, иллюстрирующие плачевное...
Похитивший сына сибиряк объявлен в розыск в Кузбассе
Мужчина, который отказался отдавать ребенка вопреки решению суда, был объявлен в розыск, в том...
Ночью на проспекте Московском в Кемерове горели автомобили
Ночью на проспекте Московском в Кемерове произошёл пожар в двух частных автомобилях. Огонь тушили...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus