О работе в информационной системе Сирано

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с начала 2019 года на постоянной основе по результатам лабораторных исследований осуществляется мониторинг и анализ фактов выявления несоответствия продукции выработанной и выпущенной в реализацию с предприятий Кемеровской области находящихся в Реестре Таможенного союза и Реестре экспортеров представленной в АИС Сирано.

Так, на начало декабря 2019 года мониторинговой группой на двух молокоперерабатывающих предприятиях выявлены 4 нарушения (выявление растительных жиров, не указанных в маркировке; несоответствие продукции по массовой доли жира и белка) и 2 нарушения на двух мясоперерабатывающих предприятиях (не соответствие состава продукта заявленному в маркировке) В отношении нарушителей (юридические, должностные лица) возбуждено шесть административных дел по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, наложены штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере связанной с продукцией животного происхождения на недопустимость данного вида нарушений, т.к. вся пищевая продукция подконтрольная государственному ветеринарному надзору систематически исследуется на показатели качества и безопасности по программе проведения мониторинговых лабораторных исследований, а также о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.