О результатах деятельности Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области

15 августа в Кемерово, в Управление Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области состоялось очередное публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности с применением правоприменительной практики.

В мероприятии приняли участие представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай, представители органов исполнительной власти, Кемеровской таможни, ФГБУ"Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории"; МБУ «Комбинат питания Управления образования администрации г.Кемерово»; Управление ветеринарии; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, представители молокоперерабатывающих предприятий, юридические лица и индивидуальные предприниматели Кемеровской области.

Открывая публичные слушания заместитель руководителя Управления Мальцева Т.А. в своем выступлении озвучила основные показатели надзорной деятельности Управления, за 2 квартал 2019 год отметив важность открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю, что предполагает объективное информирование общества о деятельности надзорного органа. Так, слушателям представлена информация о проведенных проверках: в анализируемом периоде Управлением на подконтрольной территории проведено 916 контрольно-надзорных мероприятий, том числе 162 плановые проверки. В сравнении с аналогичным показателем 2018 года количество плановых проверок сократилось на 44%, что связано с «надзорными каникулами» в отношении субъектов малого и среднего бизнеса и внедрением риск–ориентированного подхода.

Заместители начальников профильных отделов Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выступили с докладами об изменениях в законодательстве, отметили типовые и массовые нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Участники публичных обсуждений активно участвовали в обсуждении вопросов. Среди основных вопросов: техническое обеспечение при работе во ФГИС «Меркурий», нарушения, допускаемые хозяйствующими субъектами при работе во ФГИС «Меркурий ХС». Типичным является «негашение» ветеринарных сопроводительных документов при получении товара. Данная тема активно обсуждалась присутствующими на мероприятии предпринимателями, вовлеченными в оборот подконтрольной продукции.

Сотрудниками Управления даны подробные консультации и разъяснения участникам мероприятия по всем возникшим вопросам.

Подводя итоги публичного обсуждения Мальцева Т.А. поблагодарила присутствующих за участие, отметив что работа по повышению эффективности взаимодействия с представителями бизнес-сообщества будет продолжена Управлением в дальнейшем.

Для оценки деятельности Управления, непосредственно после завершения мероприятия, присутствующие заполнили анкеты с предложениями и замечаниями по дальнейшему совершенствованию данного формата взаимодействия.

Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников и ответы на поступившие вопросы размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области «Публичные обсуждения».