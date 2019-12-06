Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О результатах деятельности Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области за 9 месяцев 2019 года

5 декабря в городе Кемерово, в Управление Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области состоялось очередное публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности с применением правоприменительной практики.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Новосибирской области, представители органов исполнительной власти, ФГБУ"Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории"; Департамента Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; Совета Народных депутатов Кемеровской области; Общественной палаты Кемеровской области, представители угледобывающих предприятий, юридические лица и индивидуальные предприниматели Кемеровской области.

Открывая публичные слушания и.о.Заместителя руководителя Управления Иванников В.В. в своем выступлении озвучил основные показатели надзорной деятельности Управления, за 9 месяцев 2019 года отметив важность открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю, что предполагает объективное информирование общества о деятельности надзорного органа.

Заместители начальников отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна, а также отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выступили с докладами об изменениях в законодательстве, отметили типовые и массовые нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Большое внимание было уделено профилактической работе Управления; по взаимодействию с органами исполнительной власти, взаимодействия с органами муниципального земельного контроля; борьбе с карантинными организмами, об изменении нормативно-правовых актов в сфере фитосанитарного надзора.

Участники публичных обсуждений активно участвовали в обсуждении вопросов. Среди основных вопросов: рекультивация нарушенных земель, мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда причинного почвам, об уничтожении фитосанитарной продукции, проведение собственниками (пользователями) подкарантинных объектов карантинных фитосанитарных обследований территории, на которой осуществляется хранение и распиловка лесоматериалов; вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции без карантинных сертификатов.

Сотрудниками Управления даны подробные консультации и разъяснения участникам мероприятия по всем возникшим вопросам.

В завершении мероприятия выступил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Новосибирской области Соловьев С.А. отметив необходимость проведению данных мероприятий для взаимодействия с бизнес-сообществом, а так же для обмена опыта между органами исполнительной власти.

Подводя итоги публичного обсуждения Иванников В.В. поблагодарил присутствующих за участие, отметив что работа по повышению эффективности взаимодействия с представителями бизнес-сообщества будет продолжена Управлением в дальнейшем.

Для оценки деятельности Управления, непосредственно после завершения мероприятия, присутствующие заполнили анкеты с предложениями и замечаниями по дальнейшему совершенствованию данного формата взаимодействия.

Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников и ответы на поступившие вопросы размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области «Публичные обсуждения».

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
06/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке реализуется федеральный проект «Чистый воздух»
В своем Instagram-аккаунте мэр города рассказал о реализации федерального проекта «Чистый воздух»....
Кузбасские власти продлили режим «чёрного неба»
В Кузбассе продлили режим «чёрного неба». По сообщению властей, в регионе продолжает сохраняться...
В Анжеро-Судженске из валенок соберут логотип «300 лет Кузбассу»
8 декабря, в воскресенье, в Анжеро-Судженске пройдет III Всекузбасский праздник «Сибирский валенок...
Участковый помог новокузнечанке вернуть сбежавшего Валеру
В отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась 41-летняя местная...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus