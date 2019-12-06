О результатах деятельности Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области за 9 месяцев 2019 года

5 декабря в городе Кемерово, в Управление Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области состоялось очередное публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности с применением правоприменительной практики.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Новосибирской области, представители органов исполнительной власти, ФГБУ"Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории"; Департамента Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; Совета Народных депутатов Кемеровской области; Общественной палаты Кемеровской области, представители угледобывающих предприятий, юридические лица и индивидуальные предприниматели Кемеровской области.

Открывая публичные слушания и.о.Заместителя руководителя Управления Иванников В.В. в своем выступлении озвучил основные показатели надзорной деятельности Управления, за 9 месяцев 2019 года отметив важность открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю, что предполагает объективное информирование общества о деятельности надзорного органа.

Заместители начальников отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна, а также отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выступили с докладами об изменениях в законодательстве, отметили типовые и массовые нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Большое внимание было уделено профилактической работе Управления; по взаимодействию с органами исполнительной власти, взаимодействия с органами муниципального земельного контроля; борьбе с карантинными организмами, об изменении нормативно-правовых актов в сфере фитосанитарного надзора.

Участники публичных обсуждений активно участвовали в обсуждении вопросов. Среди основных вопросов: рекультивация нарушенных земель, мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда причинного почвам, об уничтожении фитосанитарной продукции, проведение собственниками (пользователями) подкарантинных объектов карантинных фитосанитарных обследований территории, на которой осуществляется хранение и распиловка лесоматериалов; вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции без карантинных сертификатов.

Сотрудниками Управления даны подробные консультации и разъяснения участникам мероприятия по всем возникшим вопросам.

В завершении мероприятия выступил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Новосибирской области Соловьев С.А. отметив необходимость проведению данных мероприятий для взаимодействия с бизнес-сообществом, а так же для обмена опыта между органами исполнительной власти.

Подводя итоги публичного обсуждения Иванников В.В. поблагодарил присутствующих за участие, отметив что работа по повышению эффективности взаимодействия с представителями бизнес-сообщества будет продолжена Управлением в дальнейшем.

Для оценки деятельности Управления, непосредственно после завершения мероприятия, присутствующие заполнили анкеты с предложениями и замечаниями по дальнейшему совершенствованию данного формата взаимодействия.

Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников и ответы на поступившие вопросы размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области «Публичные обсуждения».