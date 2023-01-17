Комментарии

Cпециалистами Управления на территории Кемеровской области – Кузбасса отбирались пробы в рамках «Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Российской Федерации на 2022 год» в общем количестве отобрано 280 проб подконтрольной ветеринарному надзору продукции производителей Московской области, Алтайского края и Кемеровской области - Кузбасса.

В результате проведенных лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлено несоответствие молочной продукции в 11 пробах из них: по показателям качества (фальсификация растительными жирами, несоответствие по жирнокислотному составу и по массовой доле влаги и жира) - 9 проб, несоответствие по микробиологическим показателям БГКП, КМАФАнМ обнаружено в 2 пробах молока.

По результатам исследований мясной продукции установлено несоответствие в 3 пробах: 1 проба по гистологической идентификации состава, 1 проба по химико-токсилогическим показателям и 1 проба по микробиологическим показателям - КАМАФАнМ.

С целью принятия мер реагирования по всем фактам выявления несоответствий территориальным управлением Россельхознадзора направлены информационные письма владельцам, поставщикам и производителям некачественной продукции. Всем недобросовестным производителям Кемеровской области – Кузбасса объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Признаны недействительными декларации о соответствии требованиям технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС трех производителей. Площадка одного производителя (хозяйствующего субъекта) переведена в статус фантомной.