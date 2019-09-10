О результатах проведения операции «Анаконда»

В период с 05 по 09 сентября 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с сотрудниками МВД, ОГИБДД России по Кемеровской области участвовали в проведении очередной операции «Анаконда» направленной на выявление, предотвращение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере перевозок автотранспортом продукции животного происхождения и живых животных. Рейдовые мероприятия проводились как в дневное так и в ночное время суток в городе Кемерово ( трасса Р-255 «Сибирь» ул. Вахрушева, въезд в г. Кемерово со стороны г. Красноярска), г. Юрга 159-ый км. Федеральной трассы Новосибирск-Иркутск (бывший стационарный пост ГИБДД).

В ходе мероприятий досмотрена 491 партия грузов, выявлено 3 нарушения в части ветеринарного законодательства РФ (перевозка продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов), возбуждено 3 административных дела по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, продукция возвращена поставщикам.

Хочется отметить, что подобные мероприятия с 2017 года проводятся на постоянной основе, и количество нарушений снижается на порядок — практически 100% животноводческих грузов сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами в электронном виде, что свидетельствует о реальной работе ФГИС «Меркурий».

С перевозчиками также проводилась разъяснительная работа направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических Регламентов Таможенного Союза при транспортировке поднадзорных госветнадзору грузов.

Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает, что согласно приказа Минсельхоза № 589 — владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан по своему выбору представить:

- номер электронного ВСД оформленного на подконтрольный товар

- двумерный матричный штриховой код сформированный ФГИС

- распечатку формы оформленного ВСД.