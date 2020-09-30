Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О снятии карантина с цыплят, поступивших на птицефабрику «Снежинская» из Германии

22 сентября 2020 годакомиссией в составе сотрудника Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, ветеринарного врача ГБУ «Беловская СББЖ» и главного врача птицефабрики на ООО ППФ «Снежинская» (племенная птицефабрика) Кемеровской области Беловского района, снят карантин с партии суточных цыплят родительских форм кросса Ломанн ЛСЛ КЛАССИК в количестве 34160 голов, поступивших из Германии.

Карантин цыплят проводился в соответствии с планом ветеринарно – санитарных и противоэпизоотических мероприятий. За время карантина были проведены вакцинации (согласно схеме), антибиотикотерапия (для профилактики бактериальных инфекций), диагностические и серологические исследования. Карантин проводился под контролем специалистов Управления Россельхознадзора совместно со специалистами ГБУ Госветслужбы КО Беловской СББЖ.

В соответствии с Едиными ветеринарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. №317 карантинные мероприятия выполнены в полном объеме, инфекционных и заразных заболеваний не выявлено. Сохранность составила 96,9 %, что является хорошим показателем для цыплят.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Рудничном районе Кемерова убрали пешеходный переход
В Кемерове напротив здания № 33 по проспекту Шахтёров (Рудничный районный суд) убрали пешеходный...
В вузах Кузбасса выявили уже 30 случаев коронавируса
Как рассказали корреспонденту Сибдепо в областном управлении Роспотребнадзора, с начала учебного...
Ушедший на рыбалку новокузнечанин пропал без вести
Кузбассовец, который пошел удить рыбу, уже несколько дней не дает о себе знать, в связи с чем его...
В Шерегеше и в Кемерове выпал снег
Ждут начала сезона горных лыж и сноубордов, коньков и ватрушек. Кстати, этой осенью горы Шерегеша...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus