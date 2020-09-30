О снятии карантина с цыплят, поступивших на птицефабрику «Снежинская» из Германии

22 сентября 2020 годакомиссией в составе сотрудника Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, ветеринарного врача ГБУ «Беловская СББЖ» и главного врача птицефабрики на ООО ППФ «Снежинская» (племенная птицефабрика) Кемеровской области Беловского района, снят карантин с партии суточных цыплят родительских форм кросса Ломанн ЛСЛ КЛАССИК в количестве 34160 голов, поступивших из Германии.

Карантин цыплят проводился в соответствии с планом ветеринарно – санитарных и противоэпизоотических мероприятий. За время карантина были проведены вакцинации (согласно схеме), антибиотикотерапия (для профилактики бактериальных инфекций), диагностические и серологические исследования. Карантин проводился под контролем специалистов Управления Россельхознадзора совместно со специалистами ГБУ Госветслужбы КО Беловской СББЖ.

В соответствии с Едиными ветеринарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. №317 карантинные мероприятия выполнены в полном объеме, инфекционных и заразных заболеваний не выявлено. Сохранность составила 96,9 %, что является хорошим показателем для цыплят.