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О снятии карантина с крупного рогатого скота поступившего на ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» из Германии

01 сентября 2019 года на территорию ООО Племенной Завод «Ленинск-Кузнецкий» поступил крупный рогатый скот (нетели) в количестве 132 голов и поставлен на 30 дневный карантин.

Перед отправкой в Россию в отношении животных проведены профилактические карантинные мероприятия в Германии, в хозяйстве отправителе в течении 30 дней. За время карантинирования животные были исследованы дважды на болезнь Шмалленберга (на 7 и 21 день карантина), вакцинированы против ринотрахеита, вирусно-синтециальной болезни, вирусной диареи, обработаны дигидрострептомицином против лептоспироза, проведена дегельминтизация.

В период карантина на территории РФ, в хозяйстве ООО ПЗ «Ленинск-Кузнецкий» проведены комплексные мероприятия согласно «Требований регламента Решения комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 317». Животные исследованы на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, паратуберкулез, трихомоноз, хламидиоз, болезнь Шмалленберга, вакцинированы против сибирской язвы и эмкара с последующей ревакцинацией через 6 месяцев.

02.10.2019 после получения результатов лабораторных испытаний и комиссионного осмотра ветеринарными специалистами карантинированного поголовья, карантин снят. Животные практически полностью адаптировались к сибирским кормам и климатическим условиям, чувствуют себя превосходно, жизнерадостно и уверенно, готовы к дальнейшей производительной деятельности.

Карантин проведен ветеринарной службой хозяйства совместно со специалистами ГБУ КО «Ленинск-Кузнецкая» СББЖ под контролем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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