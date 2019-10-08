О снятии режима усиленного лабораторного контроля и привлечению к административной ответственности мясоперерабатывающего предприятия Кемеровской области

В начале третьего квартала 2019 года Центральным аппаратом Россельхознадзора введен режим усиленного лабораторного контроля (далее-УЛК) на крупном мясоперерабатывающем предприятии Кемеровской области, состоящем в Реестре экспортеров и стран Таможенного Союза. Причиной введения данного режима явилось выявление соевого белка, ДНК мяса птицы не указанных в маркировке, исследования проводились в рамках реализации государственного плана мониторинга пищевой продукции и на основании указаний Россельхознадзора.

29.09.2019 после проведения десяти лабораторных исследований и получения отрицательных результатов (состав продукции соответствует заявленному в маркировке) режим УЛК отменен, статус предприятия изменен на «без ограничений». В отношении юридического лица и виновных должностных лиц допустивших выпуск в реализацию продукции не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного Союза возбуждены административные дела по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, предприятию выдано предписание на приостановление действия декларации о соответствии.

В рамках реализации Плана мониторинга и на основании указаний Россельхознадзора, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на постоянной основе проводится отбор проб поднадзорных государственной ветеринарной службе продукции и сырья выработанных и поступающих в реализацию на территорию Кемеровской области, в обязательном порядке на предприятиях, включенных в Реестр предприятий Таможенного союза, Реестр предприятий-экспортеров в третьи страны.

Отбор проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов безвозмездно.

Основной задачей проведения указанных мероприятий является подтверждение качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов в ветеринарно-санитарном отношении, а также защиты населения от болезней общих для человека и животных