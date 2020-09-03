О снятии режима усиленного лабораторного контроля с предприятий Кемеровской области-Кузбасса

В конце мая 2020 года Центральным аппаратом Россельхознадзора введен режим усиленного лабораторного контроля (далее - УЛК) на четырех предприятиях Кемеровской области-Кузбасса, осуществляющих производство молочной продукции, яйца куриного пищевого, фасовку готовой сушеной и вяленой рыбной продукции, состоящих в Реестре экспортеров и Реестре Таможенного Союза.

Причиной введения данного режима явилось выявление превышения КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) в готовой рыбной продукции и молоке сгущенном, наличие левомицетина в яйце, наличие дрожжей, плесени, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) и несоответствие жирно-кислотного состава в масле сливочном. Исследования проводились в рамках реализации государственного Плана мониторинга пищевой продукции и на основании указаний Россельхознадзора.

В конце августа 2020 года после проведения на каждом предприятии по десять лабораторных исследований продукции, в отношении которой был наложен УЛК, и получения отрицательных результатов по ранее выявленным нарушениям режим УЛК отменен. В отношении юридических и должностных лиц, допустивших выпуск в реализацию продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, возбуждены административные дела по ч.1, ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, предприятиям выданы предписания на приостановление действия деклараций о соответствии.

В рамках реализации Плана мониторинга сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на постоянной основе проводится отбор проб поднадзорных государственной ветеринарной службе продукции и сырья, вырабатываемой и поступающей в реализацию на территорию Кемеровской области-Кузбасса, в обязательном порядке на предприятиях, включенных в Реестр предприятий Таможенного союза и Реестр предприятий-экспортеров. Отбор проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов безвозмездно.

Основной задачей проведения указанных мероприятий является подтверждение качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов в ветеринарно-санитарном отношении, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

