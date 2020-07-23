О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области

В середине мая 2020 года Центральным аппаратом Россельхознадзора введен режим усиленного лабораторного контроля (далее-УЛК) на предприятии Кемеровской области, осуществляющим фасовку готовой сушеной и вяленой рыбной продукции, состоящем в Реестре экспортеров и Реестре Таможенного Союза. Причиной введения данного режима явилось выявление превышения КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), исследования проводились в рамках реализации государственного плана мониторинга пищевой продукции и на основании указаний Россельхознадзора.

21.07.2020 г. после проведения десяти лабораторных исследований и получения отрицательных результатов по КМАФАнМ режим УЛК отменен. В отношении должностного лица, допустившего выпуск в реализацию продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, предприятию выдано предписание на приостановление действия декларации о соответствии.

В рамках реализации Плана мониторинга и на основании указаний Россельхознадзора, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на постоянной основе проводится отбор проб поднадзорных государственной ветеринарной службе продукции и сырья, выработанных и поступающих в реализацию на территорию Кемеровской области, в обязательном порядке на предприятиях, включенных в Реестр предприятий Таможенного союза и Реестр предприятий-экспортеров. Отбор проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов безвозмездно.

Основной задачей проведения указанных мероприятий является подтверждение качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов в ветеринарно-санитарном отношении, а также защиты населения от болезней, общих для человека и животных.