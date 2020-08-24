О содержании медоносных пчёл

В последнее время участились случаи обращения граждан в контролирующие органы на своих соседей, содержащих пчёл. Этих людей вполне можно понять. Многие опасаются за своих детей или внуков, ведь пчелиный укол весьма болезненная, а потому малоприятная процедура даже для взрослых! Кроме того, сейчас, в современном мире, очень много людей, склонных к аллергии. Их организм очень бурно реагирует на всевозможные аллергены ответными реакциями, от, казалось бы, банального чихания или чесания, до всевозможных высыпаний на коже, отёков и удушья. К слову сказать, пчелиный яд очень опасный аллерген. И иногда, без своевременного медицинского вмешательства, пчелиный укус может привести к фатальному исходу.

Россельхознадзор по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассуразъясняет пчеловодам правила содержания медоносных пчел, это касается граждан, которые заводят данный вид насекомых для получения продуктов пчеловодства на участке для ЛПХ (личного подсобного хозяйства), а также для их разведения, продажи, опыления растений в сельском хозяйстве и др.

О правилах содержания медоносных пчел в населенном пункте жителями РФ указывается в приказе Минсельхоза №194. Здесь дается информация о требованиях, связанных со здоровьем насекомых (диагностика, профилактические мероприятия и др.), размещением пчелиных семей, благоустройстве пасек. Россельхознадзор обнародовал основные пункты ветеринарных правил в помощь пчеловодам.

- Сведения о проводимых профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях пчел вносятся в соответствующие учетные ветеринарно-санитарные документы пасеки.

- Содержание пчел должно осуществляться в исправных ульях, окрашенных в разные цвета (синий, оранжевый, желтый и зеленый), на пасеке необходимо иметь резервные ульи и сотовые рамки (не менее 10% от общего количества).

- При осмотре пчел, отборе меда, формировании отводков, пересадке пчелосемей не допускается совершение действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц.

- Ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее двух метров.

- В населенных пунктах запрещается применение технологических приёмов и методов работы, вызывающих агрессивное поведение пчел. Все работы с пчелами необходимо проводить с применением дымаря.

- При содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.

Все обращения граждан отрабатываются, на основании их сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводятся выездные мероприятия и лица нарушившие выше указанные ветеринарные правила привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Россельхознадзор напоминает пчеловодам, что необходимо соблюдать правила и нормы содержания медоносных пчел, при обнаружении заболевания у пчелосемьи обращаться в ветеринарную службу и не забывать про безопасность людей, которые находятся недалеко от пасек. Приказ Минсельхоза РФ №194 находится в свободном доступе сети интернет для более подробного ознакомления.