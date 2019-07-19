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О совершении административного правонарушения ООО «Крапивинский карьер»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Крапивинский карьер» совмесно с прокуратурой Крапивинского района.

При проведении проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, на площади 0,3 га, расположенных в кадастровом квартале 42:05:0115002 по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, восточная часть лицензионного участка ООО «Крапивинский карьер», в границах МО «Тарадановского сельское поселение». Юридическим лицом, ООО «Крапивинский карьер» в результате осуществления производственной деятельности по добыче базальтового щебня (размещение щебня, навалов щебня с каменной пылью), земли сельскохозяйственного назначения выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Постановлением заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна должностное лицо- генеральный директор ООО «Крапивинский карьер» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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