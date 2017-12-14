«О спорт, ты – здоровье»: подведены итоги спортивной жизни ветеранов Калтана

В большом зале ДК «Энергетик» встретились самые активные представители серебряного поколения города, чтобы подвести итоги спортивной жизни уходящего года.

Вот уже более 10 лет в Калтане проходит круглогодичная спартакиада среди первичных ветеранских организаций. Раньше она начиналась с лыжной гонки, теперь ветераны перешли на скандинавскую ходьбу. По традиции соревнуются в игре в шахматы, шашки, дартс, настольный теннис, «Веселых стартах».

Энергичные, целеустремлённые, желающие быть в постоянном движении, ветераны города становятся активными участниками лыжных гонок «Лыжня России», ежегодных соревнований на приз компании «Мустанг Ингредиентс», зимнего шоу «Поехали», турслетов, фестивалей. В этом году ветераны не обошли стороной даже предпринимательские спортивные игры, которые летом состоялись на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». Команда была сформирована из самых спортивных и сильных участников, которые сразились в игре пейнтбол и прошли все испытания в квест-игре.

На праздничном вечере говорили о спортивных достижениях ветеранов. В сентябре этого года они достойно представили Калтан на областной летней спартакиаде, проводимой в городе Кемерово, где третье место в игре по настольному теннису заняла команда в составе: Марченко Виктора Владимировича, Шалавиной Людмилы Павловны, Неразик Владимира Сергеевича.

По праву земляки гордятся победой Гетманской Галины Васильевны, которая представила городской совет ветеранов на спартакиаде в Полысаево. По игре в шашки из 11-ти участников Галина Васильевна заняла достойное 4-ое место.

Ветераны города заявляют о себе не только на уровне области, но и за ее пределами. В Кубке первенства России по шахматам четвертое почетное место занял Яков Федосеевич Потпорин. Многие годы ветеран занимается шахматами, является постоянным членом клуба «Дебют». В его копилке немало побед на турнирах разного уровня.

Ветераны округа активно присоединяются к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В этом году золотой знак отличия комплекса ГТО вручили Аксенову Николаю Андреевичу, Аксеновой Нине Степановне, Матвеевой Татьяне Ивановне.

Громкими и продолжительными аплодисментами ветераны встречали тех, кого вызывали на праздничную сцену для награждения медалями «За служению городу Калтан», благодарственными письмами администрации, Совета народных депутатов, Совета ветеранов войны и труда Калтанского городского округа.

В завершении официальной части глава муниципального образования И. Ф. Голдинов обратился к ветеранам: «Каждый из сидящих сегодня в зале достоин самых искренних слов уважения, потому что все вы вносите бесценный вклад в общественную, творческую, спортивную жизнь города. Вы не только кладезь опыта и мудрости, но и пример позитивного восприятия мира, неиссякаемой энергии, здорового образа жизни! Продолжайте зажигать всех вокруг своим энтузиазмом! Уверен, и в следующем году вы еще не раз докажете, что земной шар вертится благодаря вашему задору и энергии!»