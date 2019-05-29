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О весенних посадках

 

Сезон посадок и посева открыт, необходимо задуматься, какие семена лучше выбрать. Красивая упаковка еще не значит, что товар качественный предупреждает - Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. Самое частое явление – предлагаемые на лотках сорта отсутствуют в реестре селекционных достижений, а это значит, что они не проходили сортовой и семенной контроль. Также осторожно надо относиться к покупке семян по объявлениям в газетах, особенно распространяемых бесплатно, — ведь в этом случае невозможно определить не только качество, но и происхождение семян.

Приобретая семена неизвестного сорта или с недостоверной информацией о сортовых качествах семян, покупатель рискует получить низкий урожай или вообще его не получить. При использовании семян с неустановленным фитосанитарным состоянием возникает риск заражения почвы и остальных посевов карантинными заболеваниями и вредителями, опасными не только для растений, но и здоровья людей и животных. Например, карантинный сорняк амброзия не только истощает почву, но и является сильнейшим аллергеном.

Вывод напрашивается сам собой невысокая стоимость, отсутствие сортовых и фитосанитарных документов, являются основным признаком недобросовестных продавцов. Поэтому покупая пакетированный семенной материал, нужно руководствоваться несколькими правилами:
Во-первых, пакетик должен быть хорошо склеен, а текст и рисунок на нем нанесены аккуратно. На упаковке типографским способом указываются наименование культуры, сорт, фирма – производитель ее полный юридический адрес и телефон.

Во – вторых, на упаковке должны быть указаны номер партии, ГОСТ Р 52171 – 2003, устанавливающий требования к сортовым и посевным качествам семян, масса в граммах или количество семян в штуках и срок годности. Эта информация не должна быть отпечатана типографским способом, так как на качественные семена она наносится уже после упаковки товара

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2019
Общество
Новости Кузбасса

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