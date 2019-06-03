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О внесении изменений в перечень молочной продукции, сопровождаемой ветеринарными сопроводительными документами

 

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области уведомляет хозяйствующих субъектов о внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный, приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 г.

 

Разработка изменений в указанный Приказ была продиктована необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка». В настоящее время готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории России. Особую обеспокоенность в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую сегодня не оформляются ветеринарные сертификаты. При этом на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции – 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу.

 

Потребление такой пищевой продукции является причиной снижения качества жизни и развития ряда заболеваний и соответственно, снижение продолжительности жизни.

 

Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения проблемы фальсификации на российском рынке.

 

Изменения перечня молочной продукции, сопровождаемой электронными ветеринарными сопроводительными документами, будут вводиться в 2 этапа, с 1 июля и с 1 ноября 2019 года.

 

      1. Перечень молочной продукции с 1 июля 2019 года:

 

- Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, за исключением пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую упаковку.

 

- Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. Тертые сыры или сыры в порошке, всех видов. Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные. Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные с использованием Penicillium roqueforti. Сыры прочие.

 

- Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао. Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные. Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные. Вышеперечисленная молочная продукция, за исключением выработанной из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую упаковку.

 

      1. С 1 ноября 2019 года вся молочная продукция становится подконтрольной без исключения:

 

- Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ. Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао. Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные. Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. Сыры и творог. Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные.

 

- Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда.

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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