О внесении предприятий в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров

В первом квартале 2019 года в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области продолжают поступать обращения хозяйствующих субъектов с целью получения разъяснений, консультаций на предмет внесения предприятий в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров.

Сотрудники Управления в очередной раз напоминают, что письменные заявления на проведение обследования предприятия не принимаются, заявка на обследование подается в электронном виде через систему Цербер, вся необходимая информация размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз, Вывоз, Транзит — экспорт», по всем возникающим вопросам (лучше предварительно, перед подачей заявки), просим обращаться к сотрудникам отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в г.Кемерово по тел: 8 3842 361586, в г.Абакан по тел: 8 3902 225549 и в г.Кызыл по тел:8 39422 66514.