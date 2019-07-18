Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О внесении предприятий в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров

За первое полугодие 2019 года сотрудниками отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведено обследование семи предприятий осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области на предмет соответствия ветеринарно санитарным требованиям и нормам стран Таможенного Союза и третьих стран,три заявки отклонено по причине несоответствия хозяйствующего субъекта данным требованиям. В третьем квартале 2019 года, также продолжают поступать обращения хозяйствующих субъектов с целью получения разъяснений, консультаций на предмет внесения предприятий производителей сельскохозяйственной продукции в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров.

Сотрудники Управления в очередной раз напоминают, что письменные заявления на проведение обследования предприятия не принимаются, заявка на обследование подается в электронном виде через электронную систему Цербер, вся необходимая информация и инструкции размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз, Вывоз, Транзит — экспорт», также хозяйствующим субъектам перед подачей заявки необходимо должным образом ознакомиться с ветеринарными требованиями страны импортера, требованиями технических регламентов Таможенного союза к предприятию планирующему поставки продукции на экспорт, ежегодно участвовать в программе государственного мониторинга качества и безопасности вырабатываемой пищевой продукции, провести анализ соответствия требованиям и затем подавать заявку на проведение обследования.

По всем возникающим вопросам (лучше предварительно, перед подачей заявки), просим обращаться к сотрудникам отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в г.Кемерово по тел: 8 3842 361586, в г.Абакан по тел: 8 3902 225549 и в г.Кызыл по тел:8 39422 66514.

Общество
kuzbassnews.ru
18/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро
Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считанные минуты затопил городские улицы, да так сильно...
Синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Что касается обильных дождей и затяжной прохлады, они, по мнению синоптиков, оказались...
В Кемерове ребёнка укусила змея
Жителей Рудничного района предупредили о возможных встречах со змеями во дворах. Так, на минувшей...
В Новокузнецке задержали грабителей, ударивших женщину по голове
Инцидент случился неподалёку от железнодорожного вокзала. Женщина шла по пешеходному мосту, её...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus