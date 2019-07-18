О внесении предприятий в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров

За первое полугодие 2019 года сотрудниками отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведено обследование семи предприятий осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области на предмет соответствия ветеринарно санитарным требованиям и нормам стран Таможенного Союза и третьих стран,три заявки отклонено по причине несоответствия хозяйствующего субъекта данным требованиям. В третьем квартале 2019 года, также продолжают поступать обращения хозяйствующих субъектов с целью получения разъяснений, консультаций на предмет внесения предприятий производителей сельскохозяйственной продукции в Реестр Таможенного союза и Реестр экспортеров.

Сотрудники Управления в очередной раз напоминают, что письменные заявления на проведение обследования предприятия не принимаются, заявка на обследование подается в электронном виде через электронную систему Цербер, вся необходимая информация и инструкции размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз, Вывоз, Транзит — экспорт», также хозяйствующим субъектам перед подачей заявки необходимо должным образом ознакомиться с ветеринарными требованиями страны импортера, требованиями технических регламентов Таможенного союза к предприятию планирующему поставки продукции на экспорт, ежегодно участвовать в программе государственного мониторинга качества и безопасности вырабатываемой пищевой продукции, провести анализ соответствия требованиям и затем подавать заявку на проведение обследования.

По всем возникающим вопросам (лучше предварительно, перед подачей заявки), просим обращаться к сотрудникам отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в г.Кемерово по тел: 8 3842 361586, в г.Абакан по тел: 8 3902 225549 и в г.Кызыл по тел:8 39422 66514.