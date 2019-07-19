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О временных ограничениях на поставки (экспорта) и транзита через территорию РФ продукции с предприятий Республики Казахстан

На основании указания Россельхознадзора от 15.07.2019 №ФС-КС-7/18007 введены временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной неколторыми предприятиями Республики Казахстан, в том числе АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», ТОО «Ордабасы-кус», ТОО «Парижская коммуна ХХ1».

Также на основании информации, полученной из СМИ, о вспышках оспы овец и коз на территории Атырауской области Р.Казахстан введены ограничения на экспорт на территорию Российской Федерации и транзит через нее живых овец, коз, молока и молочных продуктов и другого сырья, полученного от убоя этих животных.

Данные ограничения не носят длительный характер и являются необходимой мерой предосторожности.

 

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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