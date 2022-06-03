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О введении режима усиленного лабораторного контроля на молокоперерабатывающих предприятиях Кузбасса

Во  втором квартале 2022 года Центральным аппаратом  Россельхознадзора  введен режим усиленного лабораторного контроля (далее - УЛК) на  двух предприятиях Кемеровской  области-Кузбасса, осуществляющих производство, переработку молочной продукции, аттестованных на право экспорта в третьи страны и страны Евразийского Экономического Союза.

         Причиной введения данного режима явилось выявление бактерий группы кишечной палочки (БГКП, колиформы)  в молочной продукции -мороженое (АО «Кемеровский хладокомбинат») и наличие фитостеринов в молоке сгущенном (ООО «Кузбассконсервмолоко»). Исследования проводились в рамках реализации государственного Плана мониторинга пищевой продукции и на основании указаний Россельхознадзора.

         Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу юридическим и должностным лицам, допустившим выпуск в реализацию продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  

         В рамках реализации Плана мониторинга и на основании указаний Россельхознадзора,   сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на постоянной основе проводится отбор проб поднадзорных государственной ветеринарной службе продукции и сырья, выработанных и поступающих в реализацию на территорию Кемеровской области-Кузбасса, в обязательном порядке на предприятиях, включенных в Реестр предприятий Таможенного союза и Реестр предприятий-экспортеров. Отбор  проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов безвозмездно.

         Основной задачей проведения указанных мероприятий является подтверждение качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов в ветеринарно-санитарном отношении, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Общество
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