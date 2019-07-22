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О введении режима усиленного лабораторного контроля на перерабатывающих предприятиях Кемеровской области

     В начале третьего квартала и за первое полугодие 2019 года Центральным аппаратом Россельхознадзора введен режим усиленного лабораторного контроля (далее-УЛК) на трех крупных предприятиях Кемеровской области (молочное, мясоперерабатывающие), причиной введения данного режима явилась не добросовестность производителей сельхозпродукции, так в результате мониторинговых лабораторных исследований выяснилось, что производители не всегда указывают в маркировке «честный» состав и наличие различных ингредиентов в своей продукции (не показывают соевый белок, мясо птицы и др.), что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза и влечет введение режима УЛК, наложение административного наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей и отзыв деклараций соответствия.

В рамках реализации Плана мониторинга и на основании указаний Россельхознадзора, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на постоянной основе проводится отбор проб поднадзорных государственной ветеринарной службе продукции и сырья выработанных и поступающих в реализацию на территории Кемеровской области, в обязательном порядке на предприятиях, включенных в Реестр предприятий Таможенного союза, Реестр предприятий-экспортеров в третьи страны.

Отбор проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов безвозмездно.

Основной задачей проведения указанных мероприятий является подтверждение качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов в ветеринарно-санитарном отношении, а также защиты населения от болезней общих для человека и животных.

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2019
Общество
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