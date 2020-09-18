О ввозе оплодотворенной икры форели из Франции на территорию Кемеровской области

В начале сентября 2020 г. на территорию Кемеровской области в рыбоводное хозяйство ООО «Сибирская Ивестиционная Группа» ввезена очередная партия оплодотворенной икры форели, в количестве 140 тысяч штук, живой груз прибыл из Франции. Икра прошла полное таможенное оформление и ветеринарный контроль на складе временного хранения аэропорта АО «Шереметьево-Карго», далее авиатранспортом и автотранспортом доставлена на территорию Кемеровской области.

Выполнение условий, указанных в Единых ветеринарных требованиях Таможенного союза, ветеринарных требованиях при импорте в РФ рыбопосадочного материала, подтверждено ветеринарными сопроводительными документами.

На период транспортировки оплодотворенная икра форели помещена в специальные изотермические контейнеры. Каждая единица упаковки (контейнера) пронумерована и маркирована этикеткой находящейся на поверхности упаковки. Всего ввезено 2 контейнера. Условия и режим перемещения икры соблюдены - температура внутри контейнера в верхних лотках + 3,5-3,7 °С, в нижних лотках +3,5-3,7 °С.

Икра форели находится на ранней стадии развития, предшествующий выклев и представляет подвижного эмбриона с пигментированными глазами. По результатам физического контроля дефектов и повреждений упаковки (контейнера) не выявлено. Термоконтейнеры после выгрузки икры подвергнуты утилизации.

Для прохождения профилактического карантинирования под контролем государственной ветеринарной службы области, оплодотворённая икра форели размещена в карантинном инкубационном цехе на территории рыбоводного хозяйства, за карантинируемым цехом закреплен отдельный обслуживающий персонал, рыбоводный инвентарь и спецодежда рабочих, дезинфекция оборудования осуществляется регулярно согласно графика.