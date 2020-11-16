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«О ввозе семян рапса и сои на территорию РФ»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что во исполнение статьи 21 федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» решение о ввозе в Российскую Федерацию и выпуске в обращение на территории Российской Федерации семян рапса (ярового, озимого) и сои будет приниматься только на основании результатов лабораторных исследований семян этих культур, подтверждающих отсутствие генно-инженерно-модифицированных организмов.

В связи с этим просим граждан и юридических лиц планирующих ввоз вышеуказанной продукции быть внимательными и оформлять все необходимые документы. Для получения консультации можно обращаться к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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