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О ввозе суточных цыплят на территорию Кемеровской области из Германии

31.08.2019 года на территорию Кемеровской области поступила очередная партия суточных цыплят в количестве 34160 штук птица следовала из Германии авиатранспортом, цыплята прилетели в международный аэропорт ЗТК «Толмачёво» (Новосибирская область) далее автотранспортом на одно из крупнейших племенных птицеводческих предприятий Кемеровской области - ООО ППФ «Снежинская», для воспроизводства и формирования родительского стада.

Компания «ЛОМАНН ТИРЦУХТ» является постоянным и надежным партнером птицефабрики «Снежинская», Беловского района, по поставке суточных цыплят. Первую партию суточных цыплят здесь встречали еще в 2005 году.

На предприятии контроль за ввозом суточного поголовья цыплят осуществляется сотрудниками отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с субъектовой ветеринарной службой. Ввоз цыплят осуществлялся в соответствии с ветеринарными требованиями РФ.

После оформления документов и осмотра молодняка птицы все прибывшее поголовье поставлено на карантин, который продлится в течении 30 дней с проведением комплекса ветеринарно — санитарных и противоэпизоотических мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно — санитарными) требованиями, предъявленными к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 №317.

Общество
kuzbassnews.ru
01/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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