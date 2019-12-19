Новости Кузбасса

В адрес Управления Россельхознадзора поступило обращение от директора ООО «Зеленая долина» о запрете авиакомпании в перевозке суточных крольчат, приобретенных в селекционном центре Московской области в Кемеровскую область для дальнейшего содержания и разведения, т. к., по мнению авиакомпании, кролики относятся к грызунам. Данное утверждение является неверным.

Считаем необходимым разъяснить следующее: кролики относятся к отряду зайцеобразных и от грызунов принципиально отличаются строением резцов, костного неба, желудка и т.п..

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямого запрета на перемещение животных, не подвергнутых вакцинации по возрасту, т. е. до 1,5-3х месяцев.

В главе 42 Решения Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" указано, что к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещению между государствами-членами допускаются животные, в том числе кролики, предназначенные для использования в лабораторных исследованиях и (или) научных целях. Такие животные должны быть клинически здоровы, не получены от животных, отловленных в дикой природе, и происходить из специализированных питомников, официально свободных от заразных болезней животных.

Ввозимые животные должны сопровождаться документацией, содержащей информацию о виде животных, породе и проведенных генетических вмешательствах (для генетически измененных животных). При транспортировке животные не должны иметь контакт с другими животными, транспортируются в новых контейнерах или контейнерах, прошедших очистку и дезинфекцию с целью уничтожения возбудителей болезней. Каждый контейнер должен быть маркирован этикеткой и пронумерован.

Таким образом, при соблюдении условий, указанных в международном правовом акте, отказ авиакомпаний в перемещении суточных животных является необоснованным.

Племенное разведение кроликов вполне востребовано на территории России и является одним из видов научной работы. Кролиководство- это состояние души. Существуют два метода разведения: чистопородное и межпородное. Чистопородное разведение признано основным методом племенной работы на племенных фермах, а на неплеменных – среди поголовья, выделенного в племенное ядро. При межпородном скрещиваниипотомство обычно получается наиболее жизнеспособное, однако наследственная стойкость при этом часто утрачивается. Различают пять видов межпородного скрещивания: промышленное, переменное, воспроизводительное, поглотительное и вводное.

Следует учитывать, что содержание кроликов в сельской местности не представляет трудностей, а в городе необходимо получить разрешение местных органов власти, районного ветеринарного врача и положительного мнения соседей.