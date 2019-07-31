О выведении земель из сельскохозяйственного оборота

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области поступило Постановление Прокурора Крапивинского района о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст.8.7. КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тарадановский каменный карьер».

При проведении проверки прокуратурой, выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, на площади 7315,1 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 42:05:0115002 по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, западная часть лицензионного участка ООО «Тарадановский каменный карьер», в границах МО «Тарадановское сельское поселение». Юридическим лицом, ООО «Тарадановский каменный карьер» в результате осуществления производственной деятельности по добыче базальтового щебня, размещение навала щебня, производственных инфраструктур, земли сельскохозяйственного назначения выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Постановлением заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна должностное лицо - директор ООО «Тарадановский каменный карьер» признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ. При рассмотрении дела директор с выявленным правонарушением согласился, заявил о применении при назначении административного наказания положений ч. 2.2., ч. 2.3. ст. 4.1. КоАП РФ, сославшись на имущественное положение, отсутствия в его действиях умысла, готовность к устранению выявленных нарушениях. Директору назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление вступило в законную силу. Штраф оплачен.