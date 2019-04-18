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О выявлении и уничтожении санкционной продукции

В начале апреля 2019 года сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с Федеральной таможенной службой г. Кемерово проведено очередное контрольно-надзорное мероприятие направленное на пресечение незаконного ввоза и оборота сырья и продукции животного происхождения, внесенной в «санкционный список» согласно постановления Правительства РФ от 06 августа 2014 № 560. Проверка проведена в торговом павильоне г. Кемерово в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего реализацию сырной продукции.

В результате мероприятия выявлено около 4 килограмм сыра производства: Голландия, Германия - запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации.
15.04.2019 Управлением принято решение об уничтожении данной продукции, сыр уничтожен на полигоне твердых ботовых отходов Кемеровского спецавтохозяйства методом погружения в биотермическую яму (яма «Беккери»).
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам
предпринимательства, что ввоз и оборот продукции внесенной в «санкционный» список на территории Российской Федерации, запрещен.

Здоровье
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/04/2019
Здоровье
Кемерово
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