О выявлении и уничтожении санкционной продукции

В конце июля 2019 года сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с Федеральной таможенной службой г. Кемерово проведено очередное контрольно-надзорное мероприятие направленное на пресечение незаконного ввоза и оборота сырья и продукции животного происхождения, внесенной в «санкционный список» согласно постановления Правительства РФ от 06 августа 2014 № 560. Проверка проведена в г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области, торговый центр «Фабрика» в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего реализацию сырной продукции.
В результате мероприятия выявлено 0,504 килограмма сыра производства Германии - запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации. Предпринимателю даны разъяснения требований законодательства РФ в отношении продукции запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.
Управлением принято решение об уничтожении данной продукции, сыр уничтожен на полигоне твердых ботовых отходов Кемеровского спецавтохозяйства методом погружения в биотермическую яму (яма «Беккери»).
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам
предпринимательства, что ввоз и оборот продукции внесенной в «санкционный» список на территории Российской Федерации, запрещен.
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