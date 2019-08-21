О выявлении и уничтожении санкционной продукции

Статистика: кузбассовцы активно уезжают из региона Эксперты Росстата сообщают, что из Кузбасса уехали 32 062 человека. Но не так всё печально, ведь в...

В Гурьевске освящен Храм Святых мучеников Гурия, Самона и Авива Место для строительства храма выбрано не случайно. В 1876-1919 годах на берегу Бачата, рядом с...

Кузбассовцев ждет дождливая и прохладная неделя Лето постепенно идет к закату, и все отчетливее в природе чувствуется приближение осени. Вот и...