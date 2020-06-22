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О выявлении карантинного вредителя в Мариинском районе Кемеровской области

В ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции на основании заявки ООО «Новый-Дом и К» (г. Мариинск), сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлены признаки заражения карантинными объектами в партии обрезного пиломатериала хвойных пород (сосна кедровая сибирская) объемом 35 куб. м подготовленной для вывоза за пределы Кемеровской области. В образце, отобранном от досматриваемой партии, обнаружен карантинный объект - усач большой черный еловый - Monochamus urussovi Fisch - жизнеспособная личинка.

Усач большой черный еловый является карантинным видом для РФ, включен в «Перечень вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений, имеющих карантинное значение для Российской Федерации», утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2014 № 501.

Обществу выдано предписание о принятии фитосанитарных мер в отношении зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 5 статьи 15 Федерального закона от 14.07.2014 № 206 — ФЗ «О карантине растений»:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

ООО «Новый-Дом и К» не известило Управление Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами, что является нарушением п. 1,8 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206 – ФЗ, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица по ст. 10.3 КоАП РФ.

С вопросами возникающими при обнаружении признаков заражения подкарантинной продукции, необходимо обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления по телефону в г. Кемерово — 8 (3842) 36-15-80, в г. Мариинске - 8 (38443)5-15-77, в г. Белово — (38452)2-09-69.

 

Общество
kuzbassnews.ru
22/06/2020
Общество
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