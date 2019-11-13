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О выявлении лептоспироза лошадей

В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области поступила информация о выявлении лептоспироза у лошадей в Беловском муниципальном районе Старобачатского сельского поселения. В связи с этим наложены ограничения и производятся мероприятия в соответствии с инструкцией по ликвидации и профилактики лептоспироза, а именно:

1) запрет на бесконтрольное группирование поголовья и продажу животных для племенных целей и в личное пользование;

2) проведение комплекса общих ветеринарно-санитархных мероприятий, исключающих перезаражение животных и инфицирование внешней среды;

3) изолирование и лечение больных животных, проведение поголовной вакцинации.

По своей актуальности, ввиду эпидемиологической значимости и экономическим затратам, лептоспироз ставится в один ряд с туберкулезом и бруцеллезом. Не случайно эта проблема курируется Всемирной организацией здравоохранения, которая уделяет ей пристальное внимание.

ЛЕПТОСПИРОЗ (Leptospirosis) инфекционная природно-очаговая болезнь животных и человека. Болеют свиньи, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, верблюды, пушные звери, мелкие дикие млекопитающие. Болезнь характеризуется кратковременной лихорадкой, гематурией, иногда желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и отдельных участков кожи, нарушением функции желудочно-кишечного тракта. У свиней и подсвинков, взрослого крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз течение преимущественно бессимптомное, свиноматки могут абортироваться.

Источником инфекции являются больные и переболевшие животные и лептоспироносители, которые выделяют возбудителя с мочой в течение 2-24 мес. Они инфицируют пастбища, почву, корма, подстилку и другие объекты внешней среды. Основной фактор передачи возбудителя является инфицированная вода. Лептоспиры проникают в организм через повреждённую кожу и слизистые оболочки. Заражение возможно при поедании грызунов-лептоспироносителей и продуктов убоя больных животных. 

Лептоспироз передается от животных к человеку и поэтому его профилактика обязательна в целях предостережения собственного здоровья, которые включают в себя: плановые исследования животных два раза в год; систематическую обработку помещений, где содержится скот (дератизация, дезинфекция и дезинсекция); ограничение контакта домашних животных с больными стадом, а также от водоемов и пастбищ.

Россельхознадзор напоминает, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны:осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования, предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.

до прибытия специалистов в области ветеринарии, принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.

Общество
kuzbassnews.ru
13/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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