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О выявлении нарушений при оформлении эВСД в системе Меркурий

 

Специалистами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на постоянной основе осуществляется мониторинг оформления эВСД пользователями и уполномоченными лицами в системе Меркурий, в результате работы мониторинговой группы выявляются следующие нарушения: не соответствие транспортных средств осуществляющих перевозку продукции заявленным в ветеринарных документах, не соответствие мест и веса продукции, даты производства и сроков годности, производственные ВСД не соответствуют реальной дате выработки продукции, мелкие организации (магазины, киоски и т.д.) осуществляющие закуп, хранение и реализацию подконтрольных госветслужбе товаров своевременно не гасят эВСД. оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, как правило направляемой для реализации на ярмарки выходного дня, в организации общепита и социальные учреждения.

Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, пользователям и уполномоченным лицам осуществляющим оформление эВСД в системе Меркурий о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и на недопустимость данного вида нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
23/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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