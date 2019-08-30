О выявлении нарушений при оформлении эВСД в системе Меркурий

Специалистами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на постоянной основе осуществляется мониторинг оформления эВСД пользователями и уполномоченными лицами в системе Меркурий, в результате работы мониторинговой группы выявляются следующие нарушения: не соответствие транспортных средств осуществляющих перевозку продукции заявленным в ветеринарных документах, не соответствие мест и веса продукции, даты производства и сроков годности, производственные ВСД не соответствуют реальной дате выработки продукции, мелкие организации (магазины, киоски и т.д.) осуществляющие закуп, хранение и реализацию подконтрольных госветслужбе товаров своевременно не гасят эВСД. оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, как правило направляемой для реализации на ярмарки выходного дня, в организации общепита и социальные учреждения. Так, в третьей декаде августа возбуждено два административных дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в отношении начальника отдела ВСЭ ГБУ КО «Осинниковская СББЖ» и должностного (уполномоченного на оформление эВСД) лица ООО «Трест» г. Юрга за оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, наложены штрафы на сумму 6 тыс. рублей.
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, пользователям и уполномоченным лицам осуществляющим оформление эВСД в системе Меркурий о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и на недопустимость данного вида нарушений.
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