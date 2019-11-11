О выявлении нарушений при перевозке цирковых животных в Кемерово

Сотрудниками отдела госветнадзора на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в конце октября текущего года в г. Кемерово выявлено нарушение ветеринарного законодательства при транспортировке цирковых животных.

Предпринимателем допущены нарушения правил оформления ветеринарных сопроводительных документов на перевозку из Хабаровского края в Кемеровскую область 14 голов парнокопытных (верблюды, олени, яки), а именно: некорректно указан маршрут следования транспорта и место его назначения, в документах отсутствует полная опись животных.

В отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого вынесено постановление о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. В соответствии с положениями ст. 4.1.1 КоАП РФ административный штраф для предпринимателя – собственника животных – заменен на предупреждение.