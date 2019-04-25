О выявлении нарушений в сфере качества и безопасности крупы в учреждениях образования

В марте 2019 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении плановых проверок в отношении учреждений образования, расположенных на территории Тяжинского и Тисульского районов, выявлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд. В ходе надзорных мероприятий установлено, что учреждениями были закуплены, хранились и использовались на питание обучающихся четыре партии крупы (пшено, горох) общим весом 28,7 кг (из 120,5 кг находящихся на остатке) без документов, подтверждающих безопасность или качество. Крупа в соответствии с действующим законодательством подлежит декларированию. Декларация о соответствии- это документ, который подтверждает качество и безопасность продукции. С ее помощью можно отследить всю необходимую информацию о том или ином зерновом продукте. Каждая зарегистрированная декларация о соответствии подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Росаккредитации, где можно узнать о достоверности такой декларации, сроке ее действия, заявителе, изготовителе, схеме декларирования и о многом другом. Руководителям учреждений выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В соответствии со статьей 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна» в отношении виновных лиц составлены протокола об административных правонарушениях.