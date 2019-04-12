О выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения карантина растений

Отделом фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении внеплановых выездных проверок в отношении ООО ПК «АгроСиб» и ООО «Сусловское ХПП» осуществляющих деятельность по хранению и реализации зернопродукции. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Общества «Сусловское ХПП» и «АгроСиб» не проводили обследования под карантинных объектов находящихся в пользовании на наличие карантинных объектов, характерных для их заражения, поименованных в Перечне карантинных объектов ,утвержденным решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

В результате проверки , по факту нарушения правил хранения, и использования под карантинной продукции возбужденны административные дела в отношении юридических и должностных лиц. Данные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений обществам выданы предписания.