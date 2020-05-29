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О выявлении случаев нарушений требований законодательства при работе в Федеральной государственной информационной системы «Меркурий»

По результатам мониторинга за прошедший месяц, сотрудниками Управления Россельхознадзора по республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области выявлено более 40 случаев нарушенийтребований законодательства при работе в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), уполномоченными лицами организаций осуществляющих реализацию подконтрольной продукции и живых животных на территории Кемеровской области.Наиболее частыми были выявлены следующиенарушения:

-несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов (далее эВСД) на продукцию;

-перемещение продукции между хозяйствующими субъектами за нелогичный период времени (преждевременное гашение входящих эВСД за 2-3 минуты при расстоянии между хозяйствующими субъектами более 150 км);

- гашение эВСД на продукцию с истекшим сроком годности;

-не указываются номера транспортных средств чем в свою очередь нарушается прослеживаемость движения продукции;

- производство продукции без указания в эВСД сырья;

Учитывая характер выявленных нарушений, Управлением Россельхознадзора в адрес организаций направлены предупреждения о необходимости принятия мер по устранению допущенных нарушений при оформлении эВСД.

Так же происходила приостановка и аннулирование регистрации в системе ФГИС «Меркурий» уполномоченных лиц.

В настоящее время зарегистрированные площадки вышеуказанных хозяйствующих субъектов находятся под контролем Управления.

Напоминаем участникам оборота подконтрольных госветнадзору товаров о необходимости регистрации и работе хозяйствующих субъектов в Государственной информационной системе «Меркурий».

Для регистрации хозяйствующего субъекта (Индивидуальным предпринимателям и Юридическим лицам) и его поднадзорных объектов, нужно подать заявление на имя руководителя территориального Управления Россельхознадзора.

Шаблоны заявлений для ИП и ЮЛ размещены на сайте Управления в разделе в помощь предпринимателю (http://www.rsn-hak.ru/gosuslugi/mercuriy)

Получить доступ для выбранных уполномоченных лиц с предоставлением им роли «Администратор ХС». Для этого следует предоставить заявку на регистрацию в Территориальное управление Россельхознадзора (для предприятий, расположенных на территории Кемеровской области — Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, каб. № 215 тел.: 8(3842) 34-99-07, vetnadzor@rsn42.ru).

Россельхознадзор напоминает, в случае не соблюдения требований по работе в системе ФГИС «Меркурий», уполномоченных лица будут привлечены к административной ответственности.

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2020
Общество
Новости Кузбасса

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