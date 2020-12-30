Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О выявленных нарушениях на предприятии по производству мясных полуфабрикатов

 

В декабре текущего года специалистами Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность по производству мясных полуфабрикатов в Промышленновском районе.

Осмотром производственных помещений предприятия установлено не соблюдение поточности производственных процессов, встречные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции пересекаются.

В производственных цехах контейнера с продукцией, находящейся на стадии изготовления расположены непосредственно на полу без поддонов.

В цехе обвалки и жиловки на столе совместно с мясосырьем размещена рабочая одежда.

В цехе обвалки установлено отсутствие полотенец или устройств для сушки рук.

Во всех производственных цехах отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах.

Между цехами обвалки и основными производственными цехами обнаружен мешок с мусором (ТБО).

В холодильных камерах №4 и №5 полутуши свиней размещены вплотную друг к другу.

В камерах охлаждения и созревания находится на хранении готовая продукция, продукция, находящаяся на стадии изготовления (посол, созревание), сырье (яйцо куриное пищевое), кастрюля с неизвестным содержимым и овощи (капуста, чеснок).

Отходы производства (изготовления) помещены в контейнер для сбора и хранения отходов и мусора без крышки.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
30/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэр Новокузнецка опубликовал график работы общественного транспорта в Новый год
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как в новогодние праздники будет осуществляться...
Бывший замглавы Новокузнецка обвиняется в мошенничестве на 18 миллионов
Андрей Федорчук обвиняется в том, что зная о невыполненных работах, он принял документы и...
Роспотребнадзор назвал загрязняющие кузбасский воздух опасные вещества
Роспотребнадзор Кузбасса проанализировал состав воздуха в городах региона и рассказал, какими...
В Новокузнецке на дороге сгорел автобус, ЧП попало на видео
30 декабря в Новокузнецке на дороге загорелся автобус. По словам очевидцев, ЧП произошло на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus