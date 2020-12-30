О выявленных нарушениях на предприятии по производству мясных полуфабрикатов

В декабре текущего года специалистами Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность по производству мясных полуфабрикатов в Промышленновском районе.

Осмотром производственных помещений предприятия установлено не соблюдение поточности производственных процессов, встречные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции пересекаются.

В производственных цехах контейнера с продукцией, находящейся на стадии изготовления расположены непосредственно на полу без поддонов.

В цехе обвалки и жиловки на столе совместно с мясосырьем размещена рабочая одежда.

В цехе обвалки установлено отсутствие полотенец или устройств для сушки рук.

Во всех производственных цехах отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах.

Между цехами обвалки и основными производственными цехами обнаружен мешок с мусором (ТБО).

В холодильных камерах №4 и №5 полутуши свиней размещены вплотную друг к другу.

В камерах охлаждения и созревания находится на хранении готовая продукция, продукция, находящаяся на стадии изготовления (посол, созревание), сырье (яйцо куриное пищевое), кастрюля с неизвестным содержимым и овощи (капуста, чеснок).

Отходы производства (изготовления) помещены в контейнер для сбора и хранения отходов и мусора без крышки.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.