О выявленных нарушениях на предприятии по производству мясных полуфабрикатов

В декабре текущего года специалистами Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность по производству мясных полуфабрикатов в Промышленновском районе.
Осмотром производственных помещений предприятия установлено не соблюдение поточности производственных процессов, встречные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции пересекаются.
В производственных цехах контейнера с продукцией, находящейся на стадии изготовления расположены непосредственно на полу без поддонов.
В цехе обвалки и жиловки на столе совместно с мясосырьем размещена рабочая одежда.
В цехе обвалки установлено отсутствие полотенец или устройств для сушки рук.
Во всех производственных цехах отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах.
Между цехами обвалки и основными производственными цехами обнаружен мешок с мусором (ТБО).
В холодильных камерах №4 и №5 полутуши свиней размещены вплотную друг к другу.
В камерах охлаждения и созревания находится на хранении готовая продукция, продукция, находящаяся на стадии изготовления (посол, созревание), сырье (яйцо куриное пищевое), кастрюля с неизвестным содержимым и овощи (капуста, чеснок).
Отходы производства (изготовления) помещены в контейнер для сбора и хранения отходов и мусора без крышки.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как в новогодние праздники будет осуществляться...
|
Андрей Федорчук обвиняется в том, что зная о невыполненных работах, он принял документы и...
|
Роспотребнадзор Кузбасса проанализировал состав воздуха в городах региона и рассказал, какими...
|
30 декабря в Новокузнецке на дороге загорелся автобус. По словам очевидцев, ЧП произошло на...