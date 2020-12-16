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О выявленных нарушениях при проверке Хозяйства, осуществляющего деятельность по содержанию и разведению крупного и мелкого рогатого скота молочного направления.

В ноябре 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя в Промышленновском районе Кемеровской области — Кузбассе, осуществляющего деятельность по содержанию крупного и мелкого рогатого скота с целью производства молока и воспроизводства, выращивания и разведения крупного и мелкого рогатого скота, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки было выявлено следующее нарушение ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст.10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»:

- биологические отходы (последы) уничтожались путем сжигания в печи, неспециализированной для сжигания биологических отходов

 

За выявленное нарушение Управлением Россельхознадзора индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.10.6 КоАП РФ, также было выдано предписание об устранении выявленного нарушения, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.

Также была проведена разъяснительная работа с индивидуальным предпринимателем, направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ по условиям содержания крупного и мелкого рогатого скота на предприятии.

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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