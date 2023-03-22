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О выявленных нарушениях при работе в ФГИС ВетИС компонент «Меркурий»

При проведении мониторинга данных ФГИС ВетИС компонент «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в начале марта выявлено нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства выразившееся в том, что 06.03.2023 ветеринарным врачом ГБУ «Кузбасская СББЖ» оформлен производственный сертификат формы 1 на подконтрольную продукцию «купаты «Пикантные» («купаты из мяса птицы и свинины»), которые, согласно транзакции переработка/производство выработаны из фарша «Особый» («фарш свино-говяжий»). Таким образом, в качестве сырья использован другой биологический вид продукции, который не соответствует виду выработанной продукции, что является нарушением прослеживаемости.

За нарушение оформления эВСД на несоответствующую продукцию в  ФГИС «Меркурий» специалисту ГБУ «Кузбасская СББЖ» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и для принятия исчерпывающих мер по обеспечению соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Общество
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