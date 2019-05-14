О выявленных нарушениях в аэропорту за четыре месяца 2019 года

Специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области регулярно выявляется незаконно ввозимая продукция в ходе контроля багажа пассажиров, прибывающих из стран дальнего зарубежья.

Таким образом, за четыре месяца 2019 года в двух пунктах пропуска через государственную границу РФ («Аэропорт им. А.А. Леонова» г. Кемерово и «Аэропорт «Спиченково» г. Новокузнецк) инспекторами выявлено 149 нарушений законодательства в области карантина растений. А именно за указанный период у граждан прилетающих из Тайланда и Вьетнама выявлен, изъят и уничтоженпосадочный материал (саженцы, луковицы орхидей и др.).По факту выявленных нарушений сотрудниками Управления составлено 149 проколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 44700 руб.

В соответствии с Решением Совета евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157, определено, что ввоз на таможенную территорию Союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера, а также на основании Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, в котором определено: ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлён только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции.