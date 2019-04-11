Новости Кузбасса

При проведении внеплановой проверки по исполнению поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской (далее-Управление) в отношении ООО “КОК”, осуществляющего деятельность по производству мясных пищевых субпродуктов на территории Кемеровской области, были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, а именно: на хранении в рефрижераторных холодильниках находились уши свиные замороженные без ветеринарных сопроводительных документов, кроме того частично без маркировки в количестве 9030 кг.

По выявленным нарушениям в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, который передан в районный суд Кемеровской области для рассмотрения.

По итогам рассмотрения юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности, заключающегося во временном прекращении деятельности по производству продукции животного происхождения сроком на 20 (двадцать) суток, а именно: юридическому лицу необходимо осуществлять прием сырья, подвергнутого в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, и реализовывать продукты животноводства с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучия территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар.

В ходе проведения проверки вышеуказанные субпродукты были направлены для исследования по особо опасным заболеваниям животных и микробиологическим показателям в испытательную лабораторию ФГБУ “Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория”. На основании полученных лабораторных исследований и руководствуясь п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 25 Федерального закона от 02.01.2000 № 29 ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” и согласно постановлению Управления о запрещении использования продукции по назначению, субпродукты свиные направлены на техническую утилизацию (в корм животных).