О заключительном этапе электронной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает субъектам бизнеса, вовлеченным в оборот продукции животного происхождения, о начале заключительного этапа внедрения электронной ветеринарной сертификации в Федеральной государственной системе «Меркурий».

С 1 ноября 2019 года электронные ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться на следующие группы молочной продукции:

- молоко питьевое (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное и другое молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку);

- кисломолочная продукция (кефир, йогурт и др.), изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку, выработанная из молока, прошедшего термообработку, в том числе творог и молодые сыры любой жирности (код ТН ВЭД 0406 10);

- мороженое.

Обращаем внимание потребителей, что цены на готовую молочную продукцию не вырастут, так как оформление ВСД в ФГИС «Меркурий» производится уполномоченными лицами хозяйствующих самостоятельно и бесплатно. Функционирование системы «Меркурий» и ее мониторинг позволяют отслеживать случаи выпуска в оборот недоброкачественной и опасной продукции, в том числе фальсифицированной и с истекшими сроками годности.

Перечни подконтрольной продукции содержатся в следующих нормативно-правовых документах:

1. Общий перечень подконтрольной продукции — приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193 «О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648».

2. Перечень подконтрольной продукции, на которую могут самостоятельно оформлять эВСД аттестованные ветеринарные специалисты — приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 № 194 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации».

перечень подконтрольной продукции, на которую могут самостоятельно оформлять эВСД уполномоченные лица ХС — приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 № 195 «О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646».