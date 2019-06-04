О западном (калифорнийском) цветочном трипсе

С каждым годом все чаще на территории России обнаруживаются новые вредители растений, нередко иноземного происхождения. В их число входят и трипсы.

Эти мелкие насекомые, распространены на всех материках, их известно около 2000 видов. Наиболее часто встречаются: декоративный, разноядный, драценовый, розанный, табачный, луковичный и западный цветочный (калифорнийский) трипс (далее - ЗЦТ). Трипс широкий полифаг, сильно вредит многим декоративным (амариллисам, традесканциям, бегониям, колеусам, монстерам, пальмам, драценам и многим другим), плодовым, ягодным и овощным (луку, огурцам, томатам, баклажанам, укропу и многим другим) культурам. Окраска вредителей варьирует от бледно-желтой до бурой, длина тела до 1,2-2мм.

ЗЦТ внесен в перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории РФ. В настоящее время с особой остротой проявились проблемы в отношении этого опасного вредителя тепличных растений. Трипс способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и наносить вред практически всем культурам, выращиваемым в закрытом грунте. Наиболее сильно страдают от него розы, хризантемы, герберы, огурцы и томаты. На листьях поврежденных растений появляются светлые точки, при массовом заселении проявляется курчавость цветков и скрученность завязывающихся плодов. В условиях закрытого грунта трипс развивается круглосуточно и дает по 12-15 генераций в год. Западный цветочный трипс устойчив к большинству разрешенных для применения теплицах инсектицидов. За пределы мест обитания он переносится с растительным материалом. Поэтому единственной надежной мерой, предотвращающей завоз вредителя, является проведение обследований мест производства. Если трипсы обнаруживаются при досмотре ввезенного груза, зараженная партия должна быть немедленно обработана пестицидами. При отсутствии такой возможности груз возвращается экспортеру или подлежит уничтожению.

В целях профилактики распространения вредителей в комнатных условиях нужно избегать чрезмерной сухости воздуха, устраивать для растений периодически душ. Регулярно осматривать своих питомцев. В случае выявления насекомых, пораженные растения необходимо изолировать от здоровых. Место, где они находились, следует тщательно очистить, убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках и обработать растения инсектицидами.