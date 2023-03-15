9 марта 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области.

После осмотра пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосы и командно-диспетчерского пункта руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой провел совещание.

В ходе проведения Координационного совета обсуждались следующие вопросы:

1. Выполнение решений предыдущих заседаний Координационных советов;

2. Подготовка предложений по дооснащению пункта пропуска на 2024 год;

3. Итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска;

4. Обсуждались предложения по внесению изменений и дополнений в паспорт пункта пропуска, правила режима в пункте пропуска, технологическую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации;

5. О соблюдении технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

6. О фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений;

7. Также обсуждалась иная информация, поступившая от членов Координационного совета.