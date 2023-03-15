10 марта 2023 года в аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково) проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «Аэрокузбасс», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области.

После осмотра пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосы и командно-диспетчерского пункта руководитель ООО «Аэрокузбасс» провел совещание.

В ходе проведения Координационного совета обсуждались следующие вопросы:

1. Выполнение решений предыдущих заседаний Координационных советов;

2. Подготовка предложений по дооснащению пункта пропуска на 2024 год, в том числе в ходе строительства реконструкции ВПП Новокузнецк (Спиченково) в текущем квартале и о планах строительства (реконструкции) на следующие кварталы 2023 года;

3. Итоги работы пункта за 2022 год;

4. Итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска;

5. О соблюдении технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

6. О фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений;

7. Члены Координационного совета обсудили иные вопросы, возникающие в ходе работы.

Комиссия пришла к решению о проведении внепланового заседания Координационного совета в мае 2023 года с целью проведения комплексной проверки хода строительства (реконструкции) здания аэровокзала аэропорта Новокузнецк (Спиченково).